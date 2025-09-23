Premiata la studentessa Agnese Sangalli di Barge, campionessa italiana alla 25° edizione del campionato italiano barman

Lunedì 22 settembre il consigliere provinciale con delega all’istruzione Roberto Baldi, insieme ai colleghi consiglieri Ivana Margherita Casale e Simone Manzone, ha incontrato la dirigente dell’IIS Giolitti Bellisario Paire di Barge Donatella Garello, i docenti Andrea Unia e Aldo Petrasso e la studentessa Agnese Sangalli, che ha conquistato il titolo di campionessa italiana alla XXV Edizione del Campionato Italiano Barman per Scuole Alberghiere.

La competizione si è svolta a Viareggio il 2 e il 3 aprile e ha visto sfidarsi 32 talentuosi studenti provenienti da 16 scuole alberghiere di tutta Italia; a prevalere è stata l’allieva pinerolese che frequenta la classe 3C dell’Alberghiero di Barge con un cocktail elegante e fruttato, ottenuto dalla combinazione di gin, succo di pompelmo, cordiale e pink soda.

Durante la premiazione, il consigliere Baldi ha ricordato che «l’Alberghiero di Barge è il secondo istituto che viene premiato, dopo l’IIS Vallauri di Fossano premiato lo scorso anno per aver vinto la Gara Nazionale di Mobilità Sostenibile. Attraverso la consegna di queste pergamene di benemerenza la Provincia ha intrapreso un percorso che intende portare avanti, per esplicitare la giusta riconoscenza versi i nostri istituti superiori, che con la loro capacità di ottenere riconoscimenti a livello nazionale danno visibilità al territorio e alle nostre eccellenze scolastiche».

Nel ricevere la pergamena, la studentessa Sangalli ha confermato che «questi concorsi sono molto formativi dal punto di vista umano, oltreché professionale, e andrebbero incentivati ulteriormente: per questo ringrazio il professor Petrasso per avermi accompagnato in questa splendida esperienza».