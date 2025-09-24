Tutto pronto per il gran finale del Best Voice Festival 2025 ad Alba

State per caso tentando di imparare i gesti di Tuta Gold di Mahmood? Non riuscite a stare fermi se parte Sinceramente in radio e i Maneskin sono i vostri idoli musicali? Tutto regolare, è l’effetto Sanremo, che poi è l’effetto dei festival musicali belli che sanno gasare e coinvolgere.

Per fortuna, dalle nostre parti esiste un altro evento musicale in grado di regalare gioie alle nostre orecchie: parliamo del Best Voice Festival 2025. Save the date, perché la finalissima è in programma venerdì 3 ottobre, alle ore 21, presso il prestigioso Teatro Sociale “G. Busca” di Alba.

Per i pochi che non fossero sul pezzo, il Best Voice Festival è un evento attesissimo, che vedrà salire sul palco i migliori talenti selezionati nelle precedenti fasi del concorso, pronti a regalare al pubblico una serata di emozioni, voce e spettacolo.

Briefing veloce su come funziona il festival. In gara ci saranno sei cantanti per ciascuna categoria (ragazzi, giovani, big e inediti), pronti ad aggiudicarsi le borse di studio e i numerosi premi in palio.

La direzione artistica è affidata a Daniela Caggiano, vocal coach, cantautrice e cantante pop/jazz, mentre la giuria sarà presieduta dal maestro Maurizio Righetti, direttore d’orchestra, compositore e musicista che vanta collaborazioni con Luciano Pavarotti e artisti di fama internazionale.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Nova Amas Ars e gode del patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Alba. Per chi non potrà essere presente in platea, la serata sarà trasmessa anche in diretta streaming su Radio Alba (103.40 - 104.60 FM).

«Il festival rappresenta un’occasione unica per valorizzare giovani artisti e la cultura musicale del territorio, confermandosi come un appuntamento di grande rilevanza per la città di Alba e per l’intero Piemonte», spiegano gli organizzatori.

Quale sarà il vostro ruolo in tutto ciò? Potrete partecipare come pubblico, per godervi una bella serata, sostenere un artista, stare in compagnia. E allora parappappappaparà per tutti!