Torniamo indietro nel tempo: il castello di Monteu Roero “In ricordo dell’Astisium”

Che ne dite di una classica gita fuori porta per tornare indietro nel tempo là dove tutto è rimasto com’era una volta?

Per la serie “Roero territorio di grandi imperatori”, l’associazione culturale “Bel Monteu” invita appassionati e curiosi al castello di Monteu Roero per l’evento “In ricordo dell’Astisium” in calendario domenica 5 ottobre.

Dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 vi aspettano le visite guidate al castello con tanti cimeli e sale da ammirare, pensando che di qui sono passati anche principi e imperatori (ingresso gratuito ai bambini fino ai 6 anni, biglietteria in castello).

Alle ore 15 esibizione nel parco del castello dei musici e sbandieratori di San Damiano d'Asti direttamente dal Palio Città di Asti, con ingresso libero. Info e prenotazioni 333.7678652 - 347.0587825, belmonteu@libero.it - www.belmonteu.it.

L’organizzazione avvisa che l'accesso al castello è esclusivamente pedonale, è severamente vietato accedere con auto e mezzi a motore.