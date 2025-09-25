Visita alla borgata Torrette di Casteldelfino con Auser Cuneo

Per mercoledì 8 ottobre l’Auser Cuneo e vallate (Gruppo trekking) organizza una visita alla borgata di Torrette (frazione di Casteldelfino) in Val Varaita.

Il ritrovo è alle ore 8,30 davanti al Chiosco del Parco Parri a Cuneo. L’appuntamento a Torrette con la guida è alle ore 10 circa.

La borgata che si visiterà è una delle borgate più belle della Valle Varaita, ricca di storie e di tradizioni. Ad illustrarcela sarà Alfredo Philip, scrittore e guida naturalistica, residente a Torrette (La Toureto). Proprio sulla borgata Alfredo ha scritto un libro che s’intitola “Lou groumisel” (il gomitolo), edito da Fusta Editore di Saluzzo. La sua profonda conoscenza delle tradizioni occitane faranno apprezzare più a fondo il territorio montano della valle e faranno capire un mondo ricco di cultura.

Il pranzo al sacco si potrà fare nel Salone per le attività culturali della borgata, gentilmente concesso dal Comune di Casteldelfino.

Nel pomeriggio si farà una passeggiata a Casteldelfino e, meteo permettendo, anche nella borgata di Bellino.

La gita è riservata, per motivi assicurativi, agli iscritti ed ai volontari di Auser Cuneo e vallate.