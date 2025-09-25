Uni-tre di Cherasco anno 2025/26: si riparte giovedì 16 ottobre

Riparte giovedì 16 ottobre l’Università della terza età di Cherasco e Roreto: da ottobre a marzo il corso prevede un incontro la settimana il giovedì dalle 15.00 alle 17.00 alternando la sede di Cherasco con quella di Roreto di Cherasco.

Gestita dall’Associazione Arci Bra Uni-tre e dall’Amministrazione comunale Cherasco ed è aperta a tutti, senza limiti minimi o massimi di età, non è richiesto alcun titolo di studio per frequentarla.

«L’Uni-Tre nasce per rendere accessibile a tutti la possibilità di imparare e per preservare la cultura italiana e favorire la sua divulgazione. – dicono gli organizzatori - L'età non deve essere considerata un limite per smettere di studiare e al tempo stesso di imparare. È tenendo presente questo spirito che sono nate le università della terza età come quella di Cherasco che quest’anno è giunta al suo 2° anno accademico».

Dalle lingue alla cucina, dalla storia all’informatica: per gli studenti dai capelli bianchi, ma anche per i curiosi di ogni età desiderosi di ampliare le proprie conoscenze, l’offerta formativa è davvero sconfinata e i docenti, tutti volontari, sono molto affabili e qualificati: professori, insegnanti o professionisti.

Partecipare all’Uni-Tre è un invito a ricordare che si è giovani sempre, anche e soprattutto nell’età pensionabile perché è proprio in questo periodo che il maggior tempo libero permette di coltivare interessi lasciati prima da parte.

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività secondo i propri interessi e attitudini. Il programma degli incontri si potrà trovare presso l’ufficio turistico di Cherasco.

Le lezioni si svolgono a Cherasco Capoluogo presso il Salone Consigliare e a Roreto di Cherasco presso il Centro di Incontro, la partecipazione è gratuita.

L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO ANNO ACCADEMICO È GIOVEDÌ 16 OTTOBRE ALLE 15 a CHERASCO con una conferenza curata dalla prof. ssa ELENA ANGELERI

Per informazioni ed iscrizioni: contattare direttamente l'Arci Bra al numero 0172.245901 oppure l'Ufficio Turistico di Cherasco al numero 0172.427050.