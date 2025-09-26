Bra, è iniziato il conto alla rovescia per “Pro Loco in Città” che quest’anno raddoppia

Profumo di grigliata nell’aria, risate che si intrecciano a chiacchiere e note musicali che si diffondono fino a tardi. Tutto questo lo troverete sicuramente a Bra dove vi aspetta “Pro Loco in Città”, che promette non solo di rubarvi il cuore, ma anche lo stomaco.

Quest’anno l’appuntamento è doppio con i buongustai che potranno scatenare i palati sabato 27 e domenica 28 settembre, rispettivamente con la cena (dalle ore 18) e il pranzo (dalle 12 alle 15). Così “Pro Loco in Città” è diventata XXL, come il girovita.

Un nome, un programma che racchiude tutte le migliori prelibatezze di Langa e Roero in un posto solo, in quella che sicuramente si può definire una nuova geografia del gusto. Obbligatorio farsi trovare affamati.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Bra e dall’Unione Pro Loco d’Italia Comitato di Cuneo (UNPLI), è giunta alla 21ª edizione, con 16 anni di presenza stabile sotto la Zizzola, insieme a Radio Alba.

Sapori, profumi e colori torneranno nella storica sede di piazza Carlo Alberto per la gioia dei visitatori che potranno soddisfare il palato con le portate più varie, dagli antipasti ai dolci, tutte realizzate a mano secondo le antiche ricette dei luoghi di origine. Potrete letteralmente lasciarvi tentare dalla gola, tanto la prova costume è lontana anni luce.

Oltre al Comitato provinciale Unpli di Cuneo, saranno presenti le Pro Loco di Bricco de Faule, Carmagnola, Amici di Cervere, Faule, Fossano, Lombriasco, Santa Vittoria d’Alba, Pianfei, Pocapaglia, Pollenzo, Polonghera, Revello, Rossana, Cinzano 91, Sanfrè, Vergne e Villa di Verzuolo.

Pancia mia fatti capanna, ma pure palazzo, chalet e villa bifamiliare con raviole ai porri, tajarin ai funghi, gnocchi al pesto con pancetta e ragù, panino con peperonata e salsiccia, friciule col lardo, fritto di pesce, maialino allo spiedo (oh, se elenchiamo tutto, domani siamo ancora qui). Il tutto innaffiato da ottimi vini e birra artigianale, fedele compagna nelle cene con gli amici e nelle serate allegre.

Insomma, un’unica grande sagra costituita da tante piccole sagre.