L’onorevole Monica Ciaburro (FdI) ringrazia il funzionario della Prefettura D’Angelo

"Congratulazioni per il traguardo di vita raggiunto al dottor Francesco D’Angelo che, dopo 35 anni di ininterrotto servizio presso la Prefettura di Cuneo, potrà andare in pensione”.

Con queste parole l’onorevole Monica Ciaburro di Fratelli d’Italia ha voluto salutare il funzionario che il prossimo 1° ottobre si congederà dall’incarico presso l’ufficio territoriale del Governo di Cuneo.

“Colgo l’occasione - prosegue Ciaburro - per ringraziare il dottor D’Angelo per il lavoro svolto in questi anni. Un lavoro attento e concreto, il cui unico obiettivo è sempre e solo stato quello di perseguire il bene del territorio e dei suoi abitanti, accompagnando con competenza e professionalità anche quegli Enti che si sono trovati in situazioni non ordinarie. Ricordo con ammirazione il suo impegno come commissario prefettizio ad Argentera proprio nei mesi prima della mia elezione a sindaco. Buona pensione dottor D’Angelo e spero di averla presto ospite nel Comune di Argentera che, per qualche mese, ha amministrato con fermezza, trovando le giuste soluzioni ai diversi problemi, che hanno consentito di tracciare un percorso di risanamento, seppur doloroso e complesso, a vantaggio del territorio e del suo futuro”.