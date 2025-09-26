Mensa scolastica, a Mondovì arriva l’iniziativa “Cucine aperte”

Nell’ottica di acuire la conoscenza e la consapevolezza dei singoli favorendo la reciproca trasparenza, venerdì 10 ottobre dalle 16 alle 18, il Comune di Mondovì e la Camst Soc. Coop. a r.l. Società Benefit (la realtà che si è aggiudicata il servizio di mensa scolastica e di preparazione dei pasti per l’assistenza domiciliare per i prossimi cinque anni) propongono l’iniziativa “Cucine aperte”, pensata per mostrare alle famiglie i locali nei quali vengono quotidianamente preparati i pasti distribuiti nei singoli plessi scolastici.

Una visita gratuita ad ampio respiro nella cucina centralizzata di via Asti 78, con la suddivisione dei partecipanti in singoli gruppi e la possibilità di visionare gli spazi che ospitano ciascuna fase, dall’approvvigionamento alla cottura, dal confezionamento alla spedizione, con focus specifico sui menù speciali dedicati ai ragazzi con prescrizioni di carattere medico, religioso o nutrizionistico. Una giornata che intende, di fatto, inaugurare il nuovo servizio che rimarrà in vigore fino al 31 agosto 2030 e che, per la prima volta, ha inserito diverse migliorie obbligatorie, come l’utilizzo di prodotti alimentari locali e l’uso di posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili.

Ingresso gratuito con ricco buffet finale. Iscrizioni obbligatorie con mail di conferma entro il 3 ottobre all’indirizzo loc5226@camstgroup.com.