Attualità | 26 settembre 2025, 10:27

Mondovì, si assegnano spazi pubblicitari sulla recinzione di cantiere dell’Ala Nord

Dettagli e modulistica disponibili sul sito istituzionale del Comune

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione dell’Ala Nord di piazza Ellero e facendo seguito all’installazione della recinzione in “orso-grill” disposta lungo il perimetro del cantiere, si evidenzia la possibilità, da parte di soggetti pubblici o privati, di richiedere l’assegnazione di spazi pubblicitari contenenti messaggi esclusivamente commerciali. 

Dodici, in particolare, i moduli disponibili, con dimensioni 3,30 metri di larghezza e 1,70 metri di altezza, su cui sarà possibile affiggere banner in rete microforata in poliestere spalmato in pvc. Non sarà consentito un messaggio variabile e il telo pittorico monofacciale non potrà essere luminoso, nemmeno per luce indiretta.

Per ciascun modulo è stata fissata una tariffa mensile pari a € 100,00 con la possibilità di rinnovare l’impegno per i mesi successivi alle medesime condizioni. Dettagli e modulistica disponibili sul sito istituzionale del Comune di Mondovì.

comunicato stampa

