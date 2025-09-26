METEO / Ancora un po' di piogge, poi bel tempo da domenica

La circolazione depressionaria insisterà sulle nsotre regioni ancora per oggi e domani, dopo verrà riassorbita dal flusso occidentale lasciando spazio ad un aumento di pressione che garantirà tempo più stabile a partire da domenica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 26 settembre.

Il cielo sarà in prevalenza molto nuvoloso o coperto, in particolare sui settori alpini settentrionali e valle d'Aosta, dove continuerà a piovere con una nuova intensificazione dei fenomeni in serata. Altrove non sono previsti fenomeni significativi, tranne piogge e rovesci mattutini sulla Liguria orientale.

Le temperature sono ancora sotto la media del periodo, con massime che causa anche copertura nuvolosa non andranno oltre i 17/19 °C.

Venti ancora tra deboli e moderati in rotazione antioraria causa minimo di pressione in colmamento. Venti orientali su pianure orientali, meridionali su Liguria e alessandrino fino a localmente forti, deboli settentrionali su zone occidentali.

Sabato 27 settembre.

Piogge ancora fino al mattino su Piemonte settentrionale e valle d'Aosta, rovesci su Liguria orientale in miglioramento nel corso della giornata. Più rasserenamenti sui settori meridionali del Piemonte e ponente ligure, anche se al pomeriggio non si esclude qualche piovasco isolato sui rilievi.

Temperature ancora sotto la media ma in rialzo nelle massime grazie al maggior soleggiamento, con valori fino a 19/20 °C, mentre le minime saranno comprese tra 10 e 14 °C. Venti assenti o deboli generalmente settentrionali.

Da domenica 28 settembre.

La pressione atmosferica si alzerà quel tanto che basta a rendere il tempo più stabile e soleggiato almeno per 2/3 giorni, con conseguente aumento delle temperature fino a valori gradevoli e in media con il periodo. Da metà settimana possibile nuovo peggioramento.

Previsioni stagionali

https://www.datameteo.com/meteo/673-Stagionali_Ottobre_2025.html

Previsione rischio grandine e dati grandinate

https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html

Con i-Gate segui le spettacolari immagini in diretta live da Sant'Anna di Vinadio, Castelmagno, Pietraporzio, Busca, Grinzane Cavour, etc. qui https://www.i-gate.it/streaming.php#live-streaming

Cuneo

www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona