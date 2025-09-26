Sabato al Palazzetto di Cuneo lo spettacolo di Andrea Pucci: info su parcheggi e viabilità

Sabato sera alle 21 inizierà lo spettacolo "30 anni… e non sentirli", del comico milanese Andrea Pucci, all’interno del Palazzetto dello sport di Cuneo SOLD OUT.

Costamagna Group, partner della tappa cuneese, tiene ad informare gli spettatori che in contemporanea allo spettacolo all’interno del palasport, nel piazzale adiacente avrà luogo l’Oktoberfest e pertanto la viabilità e il parcheggio saranno soggetti a variazioni e limitazioni.

Per agevolare l’arrivo al palasport è stato allestito un parcheggio su prato lungo Corso Alcide de Gasperi prima del Cimitero di S.Rocco Castagnaretta in direzione palazzetto e istituito il servizio navetta, che dalle 19 fino all’inizio dello spettacolo (ore 21) effettuerà il trasferimento dal parcheggio all’ingresso principale del palasport. Il servizio sarà garantito anche al termine dello spettacolo per il ritorno al parcheggio.

Per usufruire del servizio bisognerà presentare all’autista il biglietto di TicketOne direttamente dallo smartphone, senza bisogno di stamparlo.