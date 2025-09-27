Prosegue l'avventura di Luca “Jesus” Terenziani sul Sentiero Italia CAI: "Tappa a Garessio, poi riparto"

Prosegue la straordinaria avventura di Luca Terenziani, 42enne veneto ex runner agonista, oggi "camminatore per passione", alle prese con le asperità del Sentiero Italia CAI.
"Facendo due conti a spanne, finora ho fatto 2400 km circa ed oltre 130.000 m di dislivello positivo - informa lui stesso attraverso i propri canali social, mentre annuncia l'imminente arrivo a Garessio.
È partito lo scorso 18 maggio da Muggia, in Friuli, con uno zaino da 20 chili sulle spalle, tanta voglia di mettersi in gioco, superare i propri limiti ed assaporare la libertà.
Destinazione finale la Sardegna ma prima dovrà completare i 7.000 km complessivi (350.000 metri di dislivello) del suggestivo percorso che attraversa l'intero Paese.
Una volta giunto a Garessio Luca “Jesus” Terenziani si fermerà per un paio di giorni, anche per dotarsi di scarpe nuove e attrezzatura invernale.
Poi ripartirà per il suo viaggio, contando sul supporto di quanti ne stanno conoscendo la storia.
Da parte di Luca anche un importante appello: "Ricordatevi di andare in montagna sempre attrezzati e di scegliere i percorsi in base alle vostre possibilità perché in montagna non ci si va per moda ma per tutt'altro"