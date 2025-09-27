 / Attualità

Attualità | 27 settembre 2025, 09:59

Prosegue l'avventura di Luca “Jesus” Terenziani sul Sentiero Italia CAI: "Tappa a Garessio, poi riparto"

Il 42enne veneto ex runner agonista è partito lo scorso 18 maggio da Muggia, in Friuli, con uno zaino da 20 chili sulle spalle, tanta voglia di mettersi in gioco, superare i propri limiti ed assaporare la libertà

(foto profilo fb Luca Terenziani)

Prosegue la straordinaria avventura di Luca Terenziani, 42enne veneto ex runner agonista, oggi "camminatore per passione", alle prese con le asperità del Sentiero Italia CAI.

"Facendo due conti a spanne, finora ho fatto 2400 km circa ed oltre 130.000 m di dislivello positivo - informa lui stesso attraverso i propri canali social, mentre annuncia l'imminente arrivo a Garessio.

È partito lo scorso 18 maggio da Muggia, in Friuli, con uno zaino da 20 chili sulle spalle, tanta voglia di mettersi in gioco, superare i propri limiti ed assaporare la libertà. 

Destinazione finale la Sardegna ma prima dovrà completare i 7.000 km complessivi (350.000 metri di dislivello) del suggestivo percorso che attraversa l'intero Paese.

Una volta giunto a Garessio Luca “Jesus” Terenziani si fermerà per un paio di giorni, anche per dotarsi di  scarpe nuove e attrezzatura invernale.

Poi ripartirà per il suo viaggio, contando sul supporto di quanti ne stanno conoscendo la storia.

Da parte di Luca anche un importante appello: "Ricordatevi di andare in montagna sempre attrezzati e di scegliere i percorsi in base alle vostre possibilità perché in montagna non ci si va per moda ma per tutt'altro"

redazione

