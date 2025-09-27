Serata di apertura per il Lions Club Carrù-Dogliani



Giovedì 25 settembre, presso il ristorante Cucina Decanto di Dogliani, si è svolta la serata di apertura dell'anno sociale 2025-2026 per il Lions Club Carrù-Dogliani che sarà presieduto da Giulio Marini.

Ad aprire l'incontro è stato il presidente del Club che ha voluto ricordare i soci fondatori scomparsi Raffaele Sasso e Luciano Tealdi, alla presenza delle rispettive mogli: Gisella Curti e Marisa Ghiglia.

"Due persone speciali che hanno contribuito alla nascita e alla crescita del Club Carrù-Dogliani.", è stato il ricordo di Marini.

Ospite della serata anche il presidente del Lions Club Mondovì Monregalese, Paolo Gastaldi che insieme a Giulio Marini hanno evidenziato la proficua collaborazione in corso fra le due realtà e che ha già permesso di fissare ad ottobre l'inter-meeting sulla Fondazione Crc che punta a far conoscere ai soci questa realtà così importante per il territorio Cuneese.