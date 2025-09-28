"Caracas-Cuneo One Way": storia di esilio e rinascita

È uscito a settembre 2025 “Caracas-Cuneo One Way”, il primo libro di Claudio Di Giammarco: una storia vera di esilio, amore e sopravvivenza che prende le mosse da Caracas, dove l’autore nasce nel 1979, per arrivare in Piemonte, tappa di un viaggio complesso e profondo che segna la sua rinascita.

Nel press kit promozionale si ripercorrono i passaggi chiave del memoir: la scelta difficile di lasciare la propria terra con un biglietto di sola andata, l’approdo in Italia tra neve e silenzi, il peso di una nostalgia che si accompagna alla speranza e alla volontà di ricostruirsi. Da una parte ci sono i sogni e le ferite; dall’altra un figlio, un amore che cambia tutto e il coraggio di affrontare il senso di perdita.

L’autore, che oggi vive in Abruzzo dopo anni di esperienze e incontri in Italia, mette al centro del racconto i temi dell’identità e della memoria, in una narrazione semplice e umana che testimonia cosa significhi “perdere tutto… e trovare una nuova casa”. Il volume è pubblicato con Youcanprint e si rivolge a chi cerca storie vere di cambiamento, resilienza e appartenenza.