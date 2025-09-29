All’Oktoberfest Cuneo le selezioni per la nazionale che andrà ai prossimi mondiali dei boscaioli

Sabato 4 ottobre 2025, a partire dalle ore 13.30, presso l’area eventi di Oktoberfest Cuneo (via Aldo Viglione 1, in frazione San Rocco Castagnaretta), si svolgerà la terza e ultima della selezione nazionale valevole per rappresentare l’Italia al 36° Campionato Mondiale di Disboscamento (World Logging Championship) in programma in Slovenia nel marzo 2026. Per due giorni una ventina di atleti provenienti da tutta Italia, si sfideranno nelle cinque specialità del “Pentathlon del Boscaiolo”. Le adrenaliniche prove tecniche e gli abbattimenti con le motoseghe andranno avanti per tutta la giornata di sabato e fino al tardo pomeriggio di domenica 5 ottobre, quando si terrà la premiazione della competizione e verranno annunciati i nomi dei cinque atleti che andranno a difendere i colori dell’Italia l’anno prossimo a Šentjernej. Per assistere alle emozionanti sfide è sufficiente accedere all’area eventi di Oktoberfest Cuneo, aperta ad ingresso libero e gratuito sia il sabato che la domenica a partire dalle ore 11. Per maggiori informazioni scrivere a federazioneitalianaboscaioli@gmail.com.

“Il ‘Pentathlon del Boscaiolo’ non è solo una sfida avvincente che ci porterà a selezionare i cinque atleti della Nazionale per i prossimi Mondiali – spiega Stefano Pellegrini, presidente della Federazione Italiana Boscaioli -, ma anche un’importante occasione per promuovere l’uso corretto e in sicurezza dei DPI e far conoscere le tecniche più moderne di taglio e gestione del bosco. Un sincero ringraziamento a Oktoberfest Cuneo che ci ospita in un contesto festoso e di spettacolarità che ha molto in comune con la nostra pratica”.

“Siamo lieti di accogliere i boscaioli all’interno di Oktoberfest Cuneo – dichiarano gli organizzatori della Sidevents -. Per due giorni renderanno il nostro evento ancora più speciale con prove spettacolari e momenti di grande coinvolgimento per il pubblico, unendo sport, passione e intrattenimento”.

Le sfide del “Pentathlon del Boscaiolo”

Durante la due giorni gli atleti si alterneranno nelle prime quattro prove del “Pentathlon del Boscaiolo”, nel dettaglio: la gara di “cambio catena” è una prova di velocità in cui il boscaiolo deve sostituire la catena della sua motosega nel minor tempo possibile; il “taglio combinato” consiste nell’effettuare un taglio ortogonale in due tronchi, creando due dischi che si abbinino al meglio delle capacità; il “taglio di precisione” prevede il taglio di dischi senza scheggiare la struttura su cui è poggiato il tronco tornito; “l’abbattimento” prevede che il boscaiolo abbatta un albero nel modo più preciso possibile, fino a farlo cadere entro un’area prestabilita. Alle 15.30 di domenica, è previsto l’appuntamento con l’ultima scenografica prova di “sramatura”, nella quale il boscaiolo deve rimuovere i rami da un tronco nel minor tempo e nel modo più pulito possibile. Alle 18, infine, ci sarà la premiazione della due giorni di gare e saranno ufficializzati i nomi dei cinque atleti che faranno parte della squadra italiana che gareggerà in Slovenia.