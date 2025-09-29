Il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese promuove “SENECTUTE”: una giornata dedicata al benessere e all’invecchiamento attivo

Lunedi 6 ottobre dalle 13.45 alle 18.00 si terrà a Morozzo l’iniziativa SENECTUTE, promossa dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese in collaborazione con diversi partner grazie al finanziamento della Fondazione CRC.



SENECTUTE rappresenta un’occasione unica per respirare, scoprire e conoscere le iniziative che in questi ultimi anni sono state rivolte alla popolazione anziana soprattutto nei territori montani ma anche in quelli di pianura per favorire il benessere, contrastare la solitudine, prevenire fattori di rischio per la salute ed essere supportati nell’accesso ai servizi.



Quale valore ha per un anziano che vive in una piccola borgata di montagna poter restare a vivere a casa propria? Come possono i servizi contribuire a far sì che quell’anziano mantenga una buona qualità di vita?

Negli ultimi anni tanti progetti sull’invecchiamento attivo hanno favorito il lavoro di rete tra servizi sociali, amministrazioni comunali, sanità, cooperative, associazioni e altri attori territoriali proprio per costruire risposte restando costantemente in ascolto dei bisogni che emergono.

Stare sul territorio, costruire relazioni di fiducia, far sentire la vicinanza FUNZIONA!



SENECTUTE è pensato per far conoscere tutto questo anche attraverso la voce diretta degli anziani protagonisti ma anche per rispondere ad una sfida: come trasformare questi progetti in una strategia continuativa? Questo sarà l’interrogativo su cui si confronteranno amministratori e rappresentanti dei servizi sociali, della sanità e del terzo settore in una tavola rotonda che vedrà come moderatore Roberto Colombero, presidente UNCEM. Tutto questo in un luogo che richiama al tema della storia e della memoria, il castello di Morozzo, una cornice perfetta per celebrare la bellezza di tutte le età.



L’evento è per tutti, iscrizione libera fino ad esaurimento posti attraverso il QR code sulla locandina oppure tramite il link https://forms.office.com/e/Gz26Nc6HuK entro venerdì 3 ottobre 2025.



Per maggiori informazioni:

progetti@csac-cn.it

331 1360075