Cavallerleone si tinge di verde e giallo per sensibilizzare sulle malattie rare

Gli abitanti di Cavallerleone si sono riuniti per una causa comune con l’iniziativa “Coloriamo tutti insieme due panchine”, organizzata in collaborazione con le associazioni "La voce di una è la voce di tutte Odv" e la "Fondazione ricerca fibrosi cistica".



L’obiettivo era sensibilizzare la popolazione sul tema delle malattie rare, croniche e invalidanti.

Armati di pennello, buona volontà e spirito di comunità i partecipanti, sia grandi che bambini, hanno colorato due panchine: una verde, simbolo della fibrosi cistica, e una gialla, dedicata all’endometriosi.

Il sindaco Marcellino Peretti, insieme all’amministrazione comunale, ha espresso la sua gratitudine: "Un sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno dedicato il pomeriggio alla colorazione delle panchine. Si è trattato di un piccolo grande atto che lascerà un segno concreto, ricordandoci che insieme possiamo fare la differenza".

Le due panchine verranno ufficialmente inaugurate nel mese di ottobre, diventando un simbolo permanente di sensibilizzazione e speranza.