Colle di Tenda: petizione online per una terza fascia oraria di apertura del tunnel

Il gruppo Facebook dedicato al Colle di Tenda, fondato da Marcello Bevilacqua e seguito da oltre 6.200 iscritti, ha lanciato una petizione online per richiedere l'introduzione di una terza fascia oraria di apertura del tunnel, dalle 12:00 alle 14:00.

L'iniziativa mira a rispondere alle crescenti difficoltà di viabilità che penalizzano quotidianamente lavoratori, residenti e pendolari costretti ad attraversare il valico per spostarsi tra Piemonte e Liguria. L'aggiunta di una fascia oraria intermedia consentirebbe di distribuire meglio il flusso di traffico e faciliterebbe il rientro anticipato per chi lavora oltreconfine.

Il gruppo Facebook, supportato da un canale WhatsApp per aggiornamenti in tempo reale sul traffico, è diventato negli ultimi mesi un riferimento essenziale per chi utilizza il Colle di Tenda. La piattaforma fornisce informazioni costanti sui lavori in corso e promuove iniziative per la valorizzazione delle valli Roya e Vermenagna.

La recente comunicazione del ritardo nei lavori di ristrutturazione del tunnel rende ancora più pressante la necessità di una soluzione temporanea. I tempi di percorrenza allungati e la ridotta accessibilità al territorio creano disagi significativi per le comunità locali e per l'economia transfrontaliera.