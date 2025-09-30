Comune di Busca: necessario sostituire le carte d'identità cartacee di cui cessa la validità

Il Comune di Busca informa che nei prossimi mesi sarà necessario sostituire progressivamente le carte d’identità cartacee con la Carta d’Identità Elettronica (CIE).
La carta d’identità rilasciata su modello cartaceo, indipendentemente dalla scadenza riportata nel documento, cesserà di essere valida per l’espatrio dal 3 agosto 2026 per effetto del Regolamento Europeo n. 1157/2019 e, anche per uso interno, si verificherà una graduale perdita di valore a favore di quella elettronica.
Per garantire un servizio efficiente ed evitare lunghe attese, si invita la cittadinanza a presentarsi per tempo agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe, così da permettere la distribuzione delle richieste su un arco temporale più lungo evitando il sovraccarico degli uffici negli ultimi mesi.
Per tutte le informazioni consultare la sezione dedicata → Home/Servizi/Carta d’identità elettronica
Contatti Ufficio Anagrafe
Via Cavour, 28 – 12022 Busca (CN)
Telefono: 0171 948606
Email: demografici@comune.busca.cn.it
Orario
lunedì 8:30 - 12:15
martedì 8:30 - 12:15
mercoledì 8:30 - 12:15 / 14:00 - 17:15
giovedì 8:30 - 12:15
venerdì 8:30 - 12:15
