Oltre 190 kg di rifiuti raccolti a Cuneo con l’evento nazionale “Sea & Rivers” di Plastic Free

Una giornata dedicata all’ambiente, alla collaborazione e al senso civico: così si è svolta l’iniziativa nazionale “Sea & Rivers” promossa da Plastic Free Onlus, che ha fatto tappa anche a Cuneo con un importante momento di impegno collettivo.

L’appuntamento si è tenuto sabato 27 settembre presso il Centro Commerciale Grande Cuneo, dove una quindicina di volontari si sono ritrovati alle 14:30 per dare vita a una nuova raccolta rifiuti.

A guidare e coordinare i lavori le referenti organizzatrici Chiara Amatetti e Carlotta Pellegrino, affiancate dai referenti locali Federico e Alessandra, dalla referente regionale Flavia Faccia e con la gradita partecipazione dell’assessore all’Ambiente Gianfranco Demichelis, che ha voluto testimoniare con la sua presenza l’importanza di un impegno concreto per il territorio.

I risultati della raccolta

In poche ore, grazie al lavoro di squadra, sono stati sottratti all’ambiente oltre 190 kg di rifiuti: 20 kg di plastica; 110 kg di indifferenziata; 35 kg di vetro e lattine; 15 kg di ferro; 15 kg di ingombranti.

L’area interessata è stata quella del parcheggio del centro commerciale, lungo la strada pubblica confinante, fino alla Bovesana e al vivaio Paesaggi Garden.

UN GESTO CHE FA LA DIFFERENZA

“È stata una giornata ricca di emozioni e soddisfazioni – raccontano le referenti – che dimostra quanto, con l’impegno di tutti, sia possibile incidere positivamente sul nostro territorio”.

Un sentito grazie va a tutti i volontari che hanno scelto di dedicare tempo ed energie a questa causa, contribuendo a rendere più pulita e vivibile una parte della città.

L’impegno di Plastic Free non si ferma qui: la tutela dell’ambiente continua anche attraverso i piccoli gesti quotidiani, fondamentali per preservare il futuro del pianeta.

Il team Cuneo ringrazia per la collaborazione l'amministrazione comunale di Cuneo, in particolare l'Ass.Ambiente Gianfranco Demichelis per aver partecipato come parte attiva alla raccolta. Si ringrazia inoltre Cavallera Casalinghi di Boves che ha donato a ciascun volontario un omaggio ecologico Greenatural, rafforzando il valore simbolico della giornata.