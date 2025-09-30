Al Cineteatro Iris di Dronero rivive l'epopea partigiana di Fenoglio

O.P.S. - Officina Per la Scena è lieta di annunciare l’apertura della stagione teatrale del Cineteatro Iris di Dronero venerdì 3 ottobre alle ore 21 con lo spettacolo "I ventitré giorni della città di Alba", tratto dall'omonimo libro di Beppe Fenoglio e portato in scena dalla compagnia Zona Grappa, composta da Andrea Castellini, Luca Occelli e Angelo Scarafiotti.



Lo spettacolo rievoca uno degli episodi più significativi della Resistenza in Piemonte: il 10 ottobre 1944, le brigate partigiane Alba Belbo e Canale entrano nella città di Alba, abbandonata dai repubblichini, e ne prendono possesso senza sparare un colpo. Per 23 giorni, un gruppo di giovanissimi partigiani si ritrova a dover governare, combattere e sognare in una città liberata, affrontando la straordinarietà della guerra con lo stesso entusiasmo, fragilità e coraggio con cui i giovani affrontano la vita.



Un racconto teatrale potente e toccante che intreccia memoria storica e riflessione civile.



INFO E PRENOTAZIONI: cineteatroiris.ops@gmail.com