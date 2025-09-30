Bra accoglie il 3° raduno intercomunale deli Insigniti Onorificenze Cavalleresche

Bra la “Città della Zizzola “ vedrà ospitare domenica 19 ottobre il 3° incontro intercomunale di Bra in concomitanza con il 10° della Provincia di Cuneo e degli Insigniti Onorificenze Cavalleresche e Decorati , organizzato dalla Delegazione provinciale dell’Anioc (Ass.ne Naz.le Insigniti Onorificenze Cavalleresche ) presieduta dal Comm. Clemente Malvino ed dalla Delegazione Braidese guidata dalll’Uff. Stefano Milanesio, e dal Comm. Giacomo Pirra .

Prevista una grande affluenza di Insigniti Onorificenze Cavalleresche e un parterre autorevole con la presenza del sindaco di Bra, autorità civili e militari con i vertici dell’Anioc, delegati provenienti da tutto il Piemonte e Liguria, nonché alcune delegazioni Francesi degli Insigniti della Legion d’Onore, e dell’Ordre du Merite, scortati dai propri “Porte drapeaux”.

La manifestazione avrà inizio con il ritrovo al parcheggio di Piazza XX Settembre a Bra alle ore 10. Alle ore 10,15 si procederà alla deposizione di un omaggio floreale presso il monumento Anioc situato in Piazza XX Settembre ed a seguire riunione e consegna dell'attestato di partecipazione alle associazioni militari, civili e alle autorità, presso la Chiesa dei Battuti Bianchi.

L’evento proseguirà poi alle ore 11 con una foto ricordo sulla scalinata del Municipio ed un corteo che sfilerà scortato dalla banda musicale di Bra sino al Monumento dei Caduti di Piazza Roma, dove verrà deposta una corona di alloro da parte dell’ANIOC ed una corona di fiori da parte degli Insigniti Francesi dell’Ordre du Merite, in onore dei caduti per la Patria .

La manifestazione vedrà il suo proseguo presso il ristorante Victor di Narzole per il pranzo d’onore, dove nel corso del convivio agli ospiti francesi, ai Delegati Anioc ed ai vari sponsor, il Comune di Bra, la ditta Tesi, la ditta Omler 2000, la Cassa di Cherasco cui va il ns ringraziamento per il sostegno a questo evento alle quali, in segno di gratitudine, verrà consegnata una pergamena e un omaggio. Per poi terminare con la consegna degli attestati di appartenenza all’Anioc ai nuovi iscritti.

L’incontro rappresenta un momento particolarmente importante per portare all’attenzione della cittadinanza i valori dell’Anioc, che accumuna e riunisce in una sola grande famiglia i Decorati, gli Insigniti di Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, i Cavalieri del Lavoro, i Maestri del Lavoro, i Cavalieri di Malta SMOM, i Cavalieri del S. Sepolcro, coloro che hanno saputo distinguersi nel mondo economico sociale, civile, militare, religioso e che per il loro impegno hanno ricevuto, come segno di benemerenza, un riconoscimento dallo Stato Italiano e\o Pontificio

L’Anioc ha come missione primaria quella di svolgere un ruolo catalizzatore e di aggregare le migliori risorse umane, persone disposte a collaborare per promuovere iniziative a favore della collettività, con particolare attenzione alle fasce più deboli, a consolidare i legami di amicizia, fratellanza e di stima, tra persone di indiscussa lealtà e serietà, portatori di valori di moralità e solidarietà sociale, nel rispetto e nell’esaltazione del suo motto costitutivo “La Cavalleria è simbolo di amicizia universale”.

Nel motto e nello spirito costitutivo dell’ Anioc, non si è voluto limitare questo evento ad un semplice momento di incontro, ma renderlo l'avvio di un’iniziativa a favore della collettività, con particolare attenzione alle fasce più deboli e bisognose, pertanto anche quest’anno l’Anioc non mancherà di elargire un contributo ad un ente bisognoso.

Deleg. Bra: Uff . Stefano Milanesio davitec74@gmail.com / tel.339 35 88 922 - 0172 415436