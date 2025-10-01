A Busca gli incontri di “Insieme per stare bene” organizzati dall'ASL CN1

Nell’ambito del Piano Locale Cronicità, l’ASL CN1 organizza a Busca il ciclo di incontri “Insieme per stare bene”, seminari interattivi condotti da infermieri formati con un programma sviluppato dall’Università di Stanford.



L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Fondazione CRC e Stanford School of Medicine, si rivolge a persone e familiari che convivono con condizioni croniche come artrite, artrosi, cancro, diabete, cardiopatie, ictus, ipertensione, malattie respiratorie, cefalee e altre forme di cronicità.



Il percorso prevede 6 incontri di gruppo gratuiti, della durata di 2 ore e 30 minuti ciascuno, che si terranno presso l’Istituto musicale “A. Vivaldi” di Busca (Piazza della Rossa 1 – Sala al piano terra, ingresso da Via Umberto I).



Info e dettagli

Il programma è stato sviluppato per persone con problemi di salute cronici e loro familiari. Gli argomenti includono: gestire le nostre situazioni di malattia, stabilire obiettivi realizzabili, cercare soluzioni ai problemi, cercare supporto e collaborazione da altri, superare i disagi in maniera pratica, gestire i sintomi e lo stress, lavorare in collaborazione con i professionisti sanitari, mangiare in modo sano, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci.

I partecipanti apprenderanno a gestire le proprie cure, affrontare il dolore e le situazioni di stanchezza, far fronte a sentimenti di tristezza, mangiare in modo sano, parlare con la famiglia, gli amici, gli operatori sanitari, fare esercizio fisico in modo sicuro, gestire i farmaci, rilassarsi ed apprezzare la vita.

In tutti i casi l’iscrizione, gratuita, è obbligatoria e si richiede, salvo imprevisti, di partecipare a tutti gli incontri.



Sede

Istituto musicale “A. Vivaldi” di Busca

Piazza della Rossa 1 – Sala al piano terra (ingresso da Via Umberto I)



Calendario incontri

Novembre: 5 – 12 – 19 - 26

Dicembre: 3 - 10

Orario: tutti i mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 17



Iscrizioni

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 16 contattare 0171 450272 .