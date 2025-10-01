 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 01 ottobre 2025, 11:40

Cercare lavoro nell'era digitale: a Bra un incontro formativo

Lunedì 13 ottobre all'Arpino con Sportello Digitale, Informagiovani e Centro per l'impiego

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Scopri come il digitale può aiutarti a cercare lavoro! Questo il tema dell’incontro informativo in programma per lunedì 13 ottobre – dalle 10.30 alle 12 – nella sala conferenze del centro polifunzionale “Arpino” di Bra, con accesso libero.

Un’occasione aperta ai cittadini di Bra e dintorni per approfondire come il digitale possa diventare un alleato nella ricerca di lavoro: dall’uso dei portali istituzionali alla creazione del curriculum online, fino agli strumenti di orientamento e supporto disponibili sul web.

L’appuntamento è stato realizzato in collaborazione con lo Sportello di Facilitazione Digitale, Informagiovani di Bra e Centro per l'impiego di Bra.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium