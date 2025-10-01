Cercare lavoro nell'era digitale: a Bra un incontro formativo

Scopri come il digitale può aiutarti a cercare lavoro! Questo il tema dell’incontro informativo in programma per lunedì 13 ottobre – dalle 10.30 alle 12 – nella sala conferenze del centro polifunzionale “Arpino” di Bra, con accesso libero.
Un’occasione aperta ai cittadini di Bra e dintorni per approfondire come il digitale possa diventare un alleato nella ricerca di lavoro: dall’uso dei portali istituzionali alla creazione del curriculum online, fino agli strumenti di orientamento e supporto disponibili sul web.
L’appuntamento è stato realizzato in collaborazione con lo Sportello di Facilitazione Digitale, Informagiovani di Bra e Centro per l'impiego di Bra.