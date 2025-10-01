Ottobre Rosa: Busca si tinge di rosa contro il tumore al seno

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, in cui il mondo intero si unisce per sostenere la ricerca, diffondere informazione e sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce, promuovendo visite ed esami fondamentali per la salute.



In occasione di Ottobre Rosa, lunedì 6 ottobre presso lo Spazio Incontri Porta Santa Maira il Comune di Busca promuove l’incontro “La forza della prevenzione, la speranza della cura”.



L’evento, organizzato in collaborazione con la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione di Cuneo, sarà un momento di confronto e sensibilizzazione con esperti del settore. Dopo l’introduzione di Alice Bianchi, consulente specializzata in brafitting (studio dell’adattamento del reggiseno), interverranno la Dott.ssa Anna Maria Vandone, oncologa, con un contributo su “Prevenzione e screening: la prima difesa contro il tumore” e il Dott. Riccardo Bonomi, chirurgo senologo, che parlerà de “L’evoluzione della chirurgia senologica e il supporto alla donna nel percorso di cura”.



La serata è promossa dall’associazione Il Salotto delle Donne e patrocinata dal Comune di Busca.



«Anche quest’anno il Comune di Busca aderisce all'iniziativa 'Ottobre Rosa, mese internazionale della prevenzione del tumore al seno' - dice l’assessora alle Pari Opportunità, Lucia Rosso, che segue l’iniziativa - Per tutto il mese il campanile-torre della Rossa, simbolo della città, sarà illuminato con una luce rosa per esprimere simbolicamente l’adesione alla campagna. Sono inoltre previsti momenti di incontro e approfondimento grazie al coinvolgimento attivo di associazioni, esperti e cittadinanza uniti nella diffusione del messaggio che 'La prevenzione salva la vita'».