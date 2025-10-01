A Valdieri torna la Sagra del Garun: sapori, tradizione e divertimento

Anche Valdieri celebra la castagna, protagonista dell'autunno e nel fine settimana torna con la Sagra del Garun, in programma sabato 4 e domenica 5 ottobre in piazza San Martino. L’evento, ormai tradizione attesa, segna il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale con due giornate ricche di appuntamenti all’insegna della convivialità.

Il programma prevede sabato sera cena con hamburger e patatine dalle ore 19, seguita dalla musica e dal divertimento con Umpa DJ a partire dalle 21.

La domenica sarà invece dedicata ai mercatini dell’artigianato, alle passeggiate guidate gratuite “Alla scoperta dei tesori di Valdieri”, alla grande raviolata sotto la tensostruttura (ore 12:30) e al concerto e balli occitani con CataFolk dalle ore 15. Nel pomeriggio immancabile la distribuzione delle caldarroste, regine della festa.

Il sindaco Guido Giordana ricorda l'importanza di queste manifestazioni: “Un’occasione per scoprire e riscoprire le tradizioni del territorio, tra buon cibo, musica e momenti di comunità”.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui: “Vi aspettiamo, infine, – aggiunge Giordana - per la festa di San Martino dell'11 novembre e la festa delle leve, in programma il fine settimana dell’8 e 9 novembre”.