Cuneo: tornano i PerCorsi di Danze Popolari di Bal Fòl(k)

Ripartono le lezioni di Bal Fòl(k) Cuneo, giunte al quarto anno di attività, con il ciclo di incontri intitolato "PerCorsi di Danze Popolari". Un appuntamento fisso per chi vuole avvicinarsi o approfondire il mondo del bal folk e delle danze occitane e tradizionali, in un clima di condivisione e festa.

Bal Fòl(k) Cuneo è un gruppo di giovani volontari appassionati, attivi da anni nel panorama della musica e della danza popolare, con l’obiettivo di portare finalmente un assaggio del bal folk europeo anche a Cuneo.



Gli incontri si tengono ogni giovedì sera alle ore 21, a partire dal 9 ottobre, presso Casa del Quartiere Donatello a Cuneo (via Rostagni 23 L).



Ogni giovedì sera si andrà alla scoperta di una danza della tradizione europea: dai balli occitani delle nostre valli alle romantiche danze di coppia francesi, dalle energie travolgenti di Poitou e Vandea fino alle atmosfere ipnotiche della Bretagna. Un viaggio appassionante nel mondo del bal folk contemporaneo!



Ogni serata prevede l'insegnamento e approfondimento di una danza diversa, sotto la guida dei giovani insegnanti di Bal Fòl(k) Cuneo e, a seguire, ballo libero aperto a tutti, per mettere subito in pratica quanto appreso.



Le serate sono aperte a tutti, e adatte sia ai principianti curiosi che ai ballerini più esperti.

I giovani insegnanti si sono formati con i più prestigiosi maestri internazionali di danze popolari, frequentando assiduamente i principali festival europei. Il loro lavoro è supportato da un team di musicisti e appassionati attivi da anni nell’ambiente del bal folk.



La partecipazione è ad ingresso a offerta libera e consapevole, nella convinzione che la cultura popolare debba essere accessibile e inclusiva.



Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile scrivere a balfolk.cuneo@gmail.com o seguire la pagina Facebook: https://www.facebook.com/balfolkcn e l’account Instagram: https://www.instagram.com/balfolkcn



Un’occasione per scoprire o riscoprire il piacere della danza collettiva, del ritmo e dell’incontro: un viaggio che unisce musica, tradizione e convivialità.