Fiabe sonore al MAB: domenica 12 ottobre letture multisensoriali per famiglie

Il 12 ottobre è la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, un giorno in cui poter visitare i musei in Italia con tutta la famiglia.

Il Museo e la Biblioteca Diocesani di Alba, domenica 12 ottobre, attendono grandi e piccoli lettori per “Tutti al MAB. FIABE SONORE. Letture multisensoriali ad alta voce“.

Elisabetta Bernocco, neuropsicomotricista e cantautrice, presenterà una delle storie della sala MAB, con l'aiuto di suoni prodotti da oggetti di uso comune e piccoli strumenti musicali, per coinvolgere grandi e piccoli in una narrazione "a più mani".

Il laboratorio è realizzato nell’ambito del progetto “Musei e biblioteca diocesani: nuovi spazi di comunità per l’aggregazione e l’inclusione sociale nel territorio albese” con il contributo di Fondazione CRT.

Elisabetta Bernocco è terapista della neuro e psicomotricità e da 10 anni lavora in libera professione sul territorio albese. Musicista autodidatta, ha collaudato la modalità della fiaba multisensoriale, per coinvolgere piccoli e grandi in una proposta che possa essere replicata anche nella quotidianità famigliare. Si occupa di disturbi e disabilità in ambito evolutivo, con specializzazione verso il disturbo dell'attenzione, della condotta e la disgrafia.

Al termine del laboratorio di lettura multisensoriale, bambine e bambini potranno realizzare un lavoretto creativo da portare a casa.

L’attività si svolge nella sala MAB della Biblioteca diocesana, presso il Seminario vescovile (piazza Vittorio Veneto, Alba) e sono previsti due orari: ore 16.00 e 17.00.

Età consigliata: dai 3 agli 8 anni.

La partecipazione è gratuita.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: i posti sono limitati pertanto è obbligatoria la prenotazione scrivendo a mudialba14@gmail.com

Per info www.visitmudi.it - Cel. 345.7642123

La Sala MAB della Biblioteca Diocesana di Alba, al piano terreno del Seminario Vescovile, è uno spazio accogliente e colorato che accoglie tutti i bambini e i ragazzi che vogliono leggere nuove storie fatte di simboli e disegni, libri multimodali e multisensoriali. La Biblioteca ha aderito al progetto Libri per tutti, la rete delle biblioteche del Piemonte creata da Fondazione Paideia per offrire strumenti, conoscenze specifiche e occasioni per la condivisione e diffusione di libri tradotti in simboli per favorire una lettura accessibile a tutti i bambini. Anche quest’anno lo scaffale Libri per tutti si è arricchito con l’acquisto di nuovi libri, grazie al contributo dell’8x1000, che sono a disposizione delle famiglie, degli educatori, dei terapisti e degli insegnanti del territorio per l’utilizzo in loco o tramite prestito.

Il servizio è gratuito e l’accesso è su prenotazione telefonando al 345.7642123 .