La “grande famiglia del Mombracco” festeggia la 31ª Camminata alla Trappa [FOTO]

La “grande famiglia del Mombracco” ha celebrato con entusiasmo, domenica 28 settembre, la 31ª edizione della Camminata alla Certosa che sovrasta la 'montagna di Leonardo' tra i Comuni di Revello, Envie, Sanfront, Paesana, Barge e Rifreddo.

Un appuntamento ormai immancabile che si svolge a fine settembre che unisce natura, storia e convivialità.

La Certosa del Mombracco, conosciuta anche come 'Trappa' a quota 923 metri di altitudine, ha accolto i 280 partecipanti.

“Un successo al di sopra di ogni aspettativa con duecentottanta partecipanti! Grazie anche ai numerosi collaboratori: Acqua Eva, i proprietari del terreno per la concessione del sito per il pranzo, gli amici di Barge ed Envie, la Pro Loco di Barge e i musicisti”, hanno dichiarato con soddisfazione gli organizzatori: l’associazione I Argic e il gruppo Mombracco Envie Mtb Trekking Climbing.

Un lavoro svolto con impegno, reso possibile anche dal patrocinio dei sei comuni del Mombracco.

La manifestazione ha rinnovato una tradizione che negli anni ha saputo crescere e consolidarsi, mantenendo vivo il ricordo degli appassionati che hanno contribuito alla sua storia, tra cui l’indimenticabile Eugenio ‘Genio’ Chialvo.

I camminatori hanno percorso gli antichi sentieri che dai sei comuni –conducono alla Trappa.

La giornata è iniziata con la messa celebrata dal canonico don Enrico Minotti, alla presenza dei sindaci Roberto Mellano (Envie), Paolo Motta (Revello) ed Elia Giordanino (Rifreddo).

Alla celebrazione religiosa ha fatto seguito il pranzo conviviale preparato dai volontari delle associazioni organizzatrici.

Il pomeriggio si è trasformato in un momento di festa popolare, con canti e musiche spontanee animati dal gruppo ‘Rescountre de Lhi Sonaires’, suggellando un’edizione che resterà impressa nella memoria di tutti i presenti.