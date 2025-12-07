 / Cronaca

Cronaca | 07 dicembre 2025, 07:55

Incendio nella notte a Novello: tetto in fiamme nel centro storico

Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco di Alba, Dogliani e Bra che sono riuscite a contenerlo evitando si propagasse verso le coperture adiacenti

Immagine di repertorio

Incendio  alle 2.20 di questa notte a Novello in via Umberto I, nel centro storico. In fiamme parte del tetto di un condominio.

L'intervento ha visto al lavoro le squadre dei vigili del fuoco di Alba Dogliani e Bra che hanno tagliato l'incendio, evitando si propagasse coinvolgendo i tetti adiacenti, e lo hanno spento. 

Le fiamme si sono sviluppate inizialmente dal camino per poi interessare la copertura dell'ultimo piano del palazzo. L'abitazione era abitata da una famiglia di 5 persone con due minorenni che è evacuata e non risulta alcun intossicato. Ha dovuto trovare un'altra sistemazione poiché i locali sono stati dichiarati inagibili.

Completata la bonifica e la messa in sicurezza, sul posto è rimasta ancora una squadra per verificare alla luce delle giorno che non vi siano ulteriori conseguenze.

Redazione

