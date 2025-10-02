 / Cuneo e valli

Cuneo e valli | 02 ottobre 2025, 12:46

Il Municipio di Cuneo a porte aperte: accoglierà più scuole e visitatori

L’iniziativa nasce per far conoscere meglio la storia del palazzo e gli spazi in cui si lavora a servizio della città

Il Municipio di Cuneo a porte aperte: accoglierà più scuole e visitatori

Nei prossimi mesi, il Palazzo comunale di Cuneo si animerà più del solito. È infatti in partenza l’iniziativa “Municipio a porte aperte”, che prevede una giornata al mese di visite guidate alla scoperta della storia dell’edificio e degli ambienti in cui si lavora a servizio della città. Sarà possibile scoprire la storia del maestoso Salone d’Onore, passando dallo Scalone con le sue eleganti targhe, per poi visitare la Sala Giunta, quella del Consiglio e l’ufficio della Sindaca.

Le visite, realizzate da guide accreditate della ITUR s.c., che ha in appalto i servizi di apertura e visita guidata dei musei cittadini e della Torre Civica, si terranno nei giorni 31/10/25, 28/11/25, 19/12/25 e 30/01/26. La mattina sarà riservata alle scuole, a partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 12.00, mentre il pomeriggio sarà dedicato a tutti i cittadini e turisti: partirà una visita guidata gratuita ogni ora (15.30, 16.30 e 17.30) con ritrovo nel cortile del Municipio in via Roma 28. 

Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a accoglienza.museo@comune.cuneo.it o chiamando lo 0171.634.175: i recapiti sono validi anche per richiedere maggiori informazioni.

Così la sindaca Patrizia Manassero: “Si tratta di un’iniziativa a cui teniamo molto e che avevamo in mente da tempo. Se è vero che i cittadini possono sempre entrare nel Palazzo comunale, non esistevano momenti di visita aperti alla cittadinanza che consentissero di conoscere meglio il Municipio. In questo modo tutte e tutti i cittadini potranno visitare questo spazio, che appartiene anche a loro, e, grazie alle guide, potranno comprenderne la storia, ma anche capire meglio come funziona la complessa macchina amministrativa”.

In allegato il volantino dell’iniziativa ed un’immagine del Salone d’Onore del Municipio

cs

