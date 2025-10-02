Cervasca, fervono i preparativi per la grande Castagnata 2025

Dopo il successo straordinario dello scorso anno, che ha richiamato più di 10.000 visitatori, torna la Castagnata di Cervasca. L’appuntamento è fissato per il weekend lungo del 10, 11 e 12 ottobre 2025, tre giorni dedicati ai sapori locali, alla musica, alle tradizioni e naturalmente alla castagna servaschina.

Organizzata dalla Pro Loco con il sostegno dell’Amministrazione comunale e delle associazioni del territorio, la manifestazione offrirà serate di gastronomia e intrattenimento musicale e culminerà domenica 12 ottobre, dalle 9 alle 19, con la grande fiera espositiva.

Tra le novità di quest’anno spicca l’ampliamento dell’area fieristica. “Abbiamo deciso di creare un nuovo spazio per gli ambulanti – spiega l’assessore Silvano Rinaudo – per rispondere alla forte richiesta di partecipazione e offrire ancora più attrattive ai visitatori.

Grande entusiasmo da parte di Rinaudo per l’incremento dei partecipanti: “Quest’anno avremo tante novità e una trentina di nuovi espositori, soprattutto dalla Liguria. Supereremo i 100 espositori complessivi, tra associazioni e produttori. Ci sarà anche uno spazio per la libera vendita dei prodotti locali e, nella giornata di domenica, spettacoli itineranti con musica e intrattenimento per le strade del paese”.

La Castagnata di Cervasca conferma così il suo ruolo di appuntamento imperdibile dell’autunno cuneese, pronta ad accogliere migliaia di visitatori in un clima di festa e tradizione.