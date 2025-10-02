Il 12 ottobre a Bra c’è FAMU Famiglie al Museo: visite e attività gratuite nelle strutture civiche

In occasione di FAMU, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 12 ottobre i musei di Bra propongono laboratori e attività ad ingresso gratuito sul tema della sostenibilità ambientale, oltre alla possibilità di visitare le collezioni e i percorsi espositivi.

Al Museo civico di storia naturale “Craveri” si andrà alla scoperta de “Il Verde secondo me”: lettura di un albo illustrato e attività creativa con materiali naturali. L'attività, dedicata ai bambini dai 5 agli 11 anni, sarà condotta da Milena Bellonotto, specializza in letteratura per l' infanzia e l'adolescenza. Il laboratorio si svolgerà dalle 10 alle 12, con prenotazione obbligatoria al 0172.412010. Causa lavori in via Craveri, l’ingresso al museo dovrà avvenire da via Provvidenza 34.

Al Museo civico di arte, storia e archeologia di Palazzo Traversa i partecipanti si potranno divertire con il laboratorio “Se fossi un animale sarei…”. Partendo dalla lettura del libro di Eric Carle “Dalla testa ai piedi”, i bambini e le bambine giocheranno a fare esperienza del proprio corpo assumendo le posizioni che caratterizzano vari animali, ripassando contemporaneamente il loro schema corporeo. In seguito, avranno l'opportunità di esplorare la loro immaginazione e creatività, trasformando i ritratti presenti nel museo in animali. L'obiettivo è partire da un ritratto e provare a immaginare quale animale potrebbe essere quel personaggio. L’attività, consigliata a partire dai 5 anni in su (per i bambini non scolarizzati è richiesta la presenza di un genitore), si svolgerà dalle 10.30 alle 12. Prenotazione obbligatoria chiamando in museo al numero 0172.423880.

Al Museo del Giocattolo si svolgerà invece un laboratorio creativo con oggetti di recupero: dopo la visita guidata, le famiglie saranno invitate a scatenare la propria fantasia ludica nella costruzione di piccoli giocattoli e/o personaggi, utilizzando tappi si sughero e stuzzichini secondo l'usanza del passato di recuperare i materiali di scarto. L’attività, per gruppi di massimo 25 persone tra adulti e bambini e dalla durata totale di 90 minuti, si svolgerà negli orari: 10.30 - 11.30 - 14.30- 15.30 e 16.30. Prenotazione obbligatoria al 0172 430185 (sabato e domenica: 3494565848).

Il Museo della Zizzola sarà aperto e visitabile dalle 10 alle 18, per scoprire leggende, usi e costumi della Bra d’antan. Sarà possibile partecipare alle attività della Sala dedicata ai più piccoli, con una Zizzola da colorare e costruire.