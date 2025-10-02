La Libreria che non c’è di Ostana ospita Stefano Fenoglio con il suo nuovo libro

La rassegna “La Libreria che non c’è” di Ostana torna con un appuntamento di grande interesse. Sabato 4 ottobre alle 18 il Rifugio Galaberna ospiterà Stefano Fenoglio, professore ordinario di materie ecologiche e zoologiche all’Università degli Studi di Torino. Caro amico di Ostana e cofondatore del Centro per lo Studio dei Fiumi Alpini "Alpstream", Fenoglio tornerà nel piccolo paese della Valle Po in veste di autore per presentare il suo ultimo libro, “Ed ecco, io vi manderò il diluvio”, edito da Rizzoli.

Nel nuovo lavoro l’autore riprende il tema del rapporto tra l’uomo e le acque, già affrontato in “Uomini e fiumi” (Rizzoli), concentrandosi questa volta sulle alluvioni, “nemesi” dell’umanità da quando ha abbandonato il nomadismo. Tutti, sin da bambini, hanno sentito parlare del biblico Diluvio Universale, ma il tema del Grande Diluvio ricorre in numerose culture in ogni angolo del pianeta.

“Com’è possibile che popoli tanto diversi e lontani tra loro abbiano sviluppato lo stesso racconto mitologico? O per meglio dire, cosa si nasconde realmente dietro al mito del Diluvio?” sono le domande da cui prende avvio un affascinante viaggio tra mito e storia fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui i fenomeni atmosferici catastrofici sono aumentati in frequenza e intensità.

La riflessione di Fenoglio invita quindi a guardare al presente: come far fronte oggi alle calamità legate ai fiumi? Un interrogativo che unisce la dimensione culturale e simbolica alla stringente attualità ambientale.

L’incontro è a ingresso libero.