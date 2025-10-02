Mondovì, riparte “Mettiamoci in gioco” della Proloco Cui dur Ferun con Fondazione CRC

Riprende il progetto “METTIAMOCI IN GIOCO” organizzato dalla PROLOCO CUI DUR FERUN con il sostegno della FONDAZIONE CRC.
Il primo appuntamento della nuova stagione di “METTIAMOCI IN GIOCO” avrà luogo venerdì 10 ottobre 2025 a partire dalle ore 19:00 presso i locali dell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mondovì Borgo Ferrone in Via San Bernolfo n.16.
Sarà possibile prendere parte ai tavoli dei giochi di ruolo (iscrizione obbligatoria CLICCANDO QUI e/o cimentarsi in giochi da tavolo (per i quali non è necessaria la prenotazione).
A tutti i partecipanti sarà offerta la cena. L’evento è gratuito