L’Asl Cn2 partecipa alla “Giornata mondiale della salute mentale”

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra ogni anno il 10 ottobre, l’ASL CN2 rinnova il proprio impegno nella promozione della salute mentale, un tema che assume sempre maggiore rilevanza a livello globale.

La giornata, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della salute mentale e di ridurre lo stigma spesso associato ai disturbi psichici, promuovendo il benessere psicologico di tutti.

L’ASL CN2 aderisce con iniziative destinate a coinvolgere i cittadini e a stimolare la riflessione collettiva sui temi della prevenzione, della cura e del supporto psicologico. L’Azienda Sanitaria, infatti, da sempre impegnata nella tutela della salute globale, riconosce la salute mentale come una componente fondamentale del benessere generale della popolazione.

Con grande soddisfazione, si segnala anche la partecipazione attiva dei Comuni di Alba e Bra, che hanno voluto aderire alle celebrazioni dedicando alla Giornata l’illuminazione delle proprie torri (ad Alba) e dei monumenti cittadini (a Bra) con una suggestiva luce verde, colore simbolo della salute mentale, per sensibilizzare ulteriormente l’opinione pubblica e sottolineare l’importanza di questo tema.

TRE EVENTI A VERDUNO, ALBA E BRA

L’ASL CN2 organizza tre eventi, a Verduno, Alba e Bra, per offrire momenti di incontro, informazione e riflessione sul tema della salute mentale, con l’obiettivo di abbattere le barriere che spesso impediscono alle persone di affrontare le proprie difficoltà psicologiche.

Gli eventi comprenderanno:

· VERDUNO (Ospedale Michele e Pietro Ferrero - 3° piano) dalle ore 9.00 alle ore 13.00:

caffè del Benessere Mentale; momenti di ascolto e condivisione; esercizi di rilassamento; consigli pratici per uno stile di vita sano;

· ALBA (locali ASLCN2 di via Diaz 8) dalle ore 9.00 alle ore 13.00:

caffè del Benessere Mentale; momenti di ascolto e condivisione; esercizi di rilassamento; consigli pratici per uno stile di vita sano;

· BRA (locali ASLCN2 di via Monte di Pietà 19) dalle ore 9.00 alle ore 13.00:

caffè condiviso; esercizi di rilassamento con le campane tibetane; consigli pratici per uno stile di vita sano.

Ogni evento sarà arricchito da momenti di dialogo con i professionisti della salute mentale, al fine di fornire informazioni utili, ma anche per stimolare una cultura del supporto psicologico come parte integrante della cura di sé.

La Giornata Mondiale della Salute Mentale rappresenta un’opportunità per ricordare che la salute mentale è altrettanto importante della salute fisica e che il benessere psicologico è fondamentale per una vita sana e soddisfacente. ASL CN2 si impegna ogni giorno a garantire ai cittadini l’accesso a servizi di supporto, prevenzione e cura, con un focus particolare sui bisogni di ognuno.

L’ASL CN2 invita tutti a partecipare attivamente alle iniziative in programma, con la consapevolezza che il benessere mentale è una responsabilità collettiva.



