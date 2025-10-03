Roburent, al via i lavori per l'acquedotto San Rocco

Prenderanno avvio nei prossimi giorni i lavori per il ripristino dell'acquedotto San Rocco.
L'Azienda Cuneese Dell’Acqua, in collaborazione con il Comune, inizierà le operazioni di scavo, che prevedono la sostituzione e il ripristino della tubatura portante, in via San Rocco, nella totalità del tratto, dalla vasca a monte, al bivio di innesto sulla strada Provinciale, in località Piazza San Siro.
"Un intervento importante - spiuega il sindaco, Emiliano Negro - , atteso da un ventennio. Ciò consentirà alle abitazioni servite da tale linea idrica, di eliminare la torbidità dell’acqua, dovuta al disgregamento della tubazione attuale, in metallo ferroso, che ridonerà la limpidezza e purezza delle acque, tipiche dei nostri territori".
L'importo dei lavori è di circa 200mila euro.
Residenti ed utenti, interessati dai lavori, saranno opportunamente informati con dettagli precisi di inizio lavori.