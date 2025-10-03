 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 03 ottobre 2025, 12:17

Roburent, al via i lavori per l'acquedotto San Rocco

Le operazioni prevedono la sostituzione e il ripristino della tubatura portante, nella totalità del tratto, dalla vasca a monte, al bivio di innesto sulla strada Provinciale, in località Piazza San Siro

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Prenderanno avvio nei prossimi giorni i lavori per il ripristino dell'acquedotto San Rocco. 

L'Azienda Cuneese Dell’Acqua, in collaborazione con il Comune, inizierà le operazioni di scavo, che prevedono la sostituzione e il ripristino della tubatura portante, in via San Rocco, nella totalità del tratto, dalla vasca a monte, al bivio di innesto sulla strada Provinciale, in località Piazza San Siro. 

"Un intervento importante - spiuega il sindaco, Emiliano Negro - , atteso da un ventennio. Ciò consentirà alle abitazioni servite da tale linea idrica, di eliminare la torbidità dell’acqua, dovuta al disgregamento della tubazione attuale, in metallo ferroso, che ridonerà la limpidezza e purezza delle acque, tipiche dei nostri territori".

L'importo dei lavori è di circa 200mila euro. 

Residenti ed utenti, interessati dai lavori, saranno opportunamente informati con dettagli precisi di inizio lavori.

Arianna Pronestì

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium