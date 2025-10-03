Guarene, la Polizia locale individua soggetto ricercato nel Lazio per reati contro la persona e il patrimonio

Importante risultato investigativo quello conseguito dalla Polizia Locale di Guarene, che nei giorni scorsi fermava per accertamenti un veicolo con targa estera a bordo del quale viaggiavano due individui provenienti dall'est Europa.
Durante le verifiche emergeva a carico del conducente un rintraccio emesso da una Procura del Lazio poiché l'uomo avrebbe commesso reati contro la persona e il patrimonio.
Prontamente il soggetto veniva fermato e condotto in Comando per gli adempimenti d’ufficio richiesti.
Durante la stesura degli atti di rito gli agenti guarenesi venivano però insospettiti dal documento di guida esibito dall’uomo.
Procedevano a sottoporlo a verifiche strumentali presso l'Ufficio Investigazioni Scientifiche e Documentali della Polizia Locale di Torino, verifiche dalle quali emergeva che la patente di categoria superiore mostrata dall’uomo era falsa.
Per quanto accertato, oltre agli atti relativi al procedimento pendente presso il tribunale laziale, si apriva un nuovo deferimento presso la Procura della Repubblica di Asti. La patente falsa veniva posta sotto sequestro e al soggetto venivano comminate pesanti sanzioni e il blocco del veicolo, così come previsto dal Codice della Strada.