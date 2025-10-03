Villaggio Salute – Stracôni 2025: Benessere e Comunità a Cune

Dal 7 al 9 novembre 2025, Piazza Galimberti di Cuneo diventa un vero habitat del benessere: nasce il Villaggio Salute, manifestazione a ingresso libero promossa da Lilium Spazio Medico insieme alla storica Stracôni, la camminata solidale che tocca la sua 42ª edizione. Tre giorni compatti, densi di pratiche, consulenze e laboratori esperienziali: un’occasione concreta per cittadini di ogni età di avvicinarsi con metodo alla prevenzione e alla cura di sé.

Un itinerario esperienziale per ogni fascia d’età

Non un semplice “evento”, ma un percorso immersivo pensato per famiglie, bambini, giovani, adulti e persone mature. La finalità è chiara: educare a uno stile di vita consapevole e fornire strumenti operativi per migliorare la salute a 360°. Nel corso delle giornate, i partecipanti potranno misurarsi con laboratori interattivi che toccano nutrizione ragionata, gestione dello stress, movimento gentile e attività motorie calibrate.

Attenzione speciale ai più piccoli: spazi creativi e giochi educativi trasformano il tema salute in apprendimento ludico, invitando i bambini a sviluppare abitudini sane sin dall’infanzia. Le famiglie potranno condividere esperienze, alternando momenti di svago ad altri più formativi.

Conoscenza e prevenzione: il baricentro della proposta

Il Villaggio Salute intreccia informazione scientifica e pratiche quotidiane. Prevenzione e diagnosi precoce vengono affrontate con incontri chiari e aggiornati, per affinare la consapevolezza dei fattori di rischio e consolidare abitudini virtuose. Sono previste sessioni dedicate alla regolazione dello stress e dell’ansia, con tecniche di comprovata efficacia, oltre a focus su alimentazione e stile di vita come pilastri del benessere psicofisico.

I partecipanti avranno accesso a consulenze gratuite con specialisti di medicina preventiva, nutrizione, psicologia e discipline affini. Questa dimensione educativa rende l’appuntamento prezioso non soltanto come momento di socialità, ma anche come autentico acceleratore di crescita personale e culturale.

Il CBD come supporto al benessere

All’interno di un contesto che valorizza la salute naturale, un argomento che meriterebbe una riflessione è quello del CBD (cannabidiolo). Letteratura scientifica in evoluzione indica potenziali benefici di prodotti come la cannabis light nella gestione dello stress, nel miglioramento del sonno e nel sostegno al rilassamento generale. Pur richiedendo ulteriori approfondimenti e dovendo far fronte in Italia ad ostacoli legislativi, sono in molti a considerarlo un supporto complementare al benessere psicofisico.

Accesso, iscrizioni e sinergie con Stracôni

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Per alcune attività strutturate è consigliabile la prenotazione anticipata tramite i canali ufficiali o presso gli stand informativi presenti in città. Chi prenderà parte anche alla Stracôni potrà accedere a benefit dedicati e promozioni proposte dagli sponsor, creando un ponte virtuoso tra movimento, prevenzione e socialità.

Una città che si riscopre attraverso il benessere

Il Villaggio Salute invita a vivere Cuneo con uno sguardo diverso: workshop, talk divulgativi e momenti di relazione permettono a ogni visitatore di scoprire nuove pratiche di cura di sé e degli altri. L’atmosfera è quella di una piazza che dialoga: professionisti, cittadini e istituzioni collaborano per diffondere la cultura della prevenzione e un approccio inclusivo alla salute.

Programma e aggiornamenti in tempo reale

Il palinsesto dettagliato — orari, ospiti, laboratori — sarà pubblicato sul sito ufficiale di Stracôni e sui canali social della manifestazione. Seguirli consente di non perdere annunci, variazioni e approfondimenti. L’intento è creare sinergie stabili: intrecciare competenze, ampliare la rete, rendere la prevenzione un gesto quotidiano e condiviso.

In sintesi

Villaggio Salute – Stracôni 2025 si conferma come un appuntamento cardine per chi desidera avvicinarsi a pratiche di benessere consapevole e potenziare le proprie conoscenze con azioni tangibili. Non una fiera di passaggio, ma un luogo di crescita e reciprocità, dove migliorare il proprio equilibrio psicofisico e vivere Cuneo in una prospettiva di salute, comunità e partecipazione attiva.

















