Crisi climatica: ad Alba la proiezione del documentario “Il prezzo che paghiamo”

Sabato 4 ottobre, alle ore 21, presso il teatro del Centro di Riabilitazione Ferrero (via Ottavia Amerio 1, Alba), verrà proiettato “Il prezzo che paghiamo”, documentario di Greenpeace Italia e ReCommon che racconta la crisi climatica in Italia.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il costituendo gruppo locale di Greenpeace, il progetto culturale Civitas Terrae e La Lampada Magica Onlus, realtà impegnata nel sostenere e ampliare l’offerta riabilitativa del Centro Ferrero anche attraverso eventi culturali e di spettacolo.



Alla proiezione, aperta a tutta la cittadinanza, seguirà un momento di partecipazione e restituzione del messaggio di ecosostenibilità al centro del documentario: alcuni ospiti del Centro interverranno attivamente nel ruolo di Ecoguardiani alla drammatizzazione della fiaba civica “Nox e il Custode dell’Oro Nero”.

Le fiabe civiche del progetto Civitas Terrae nascono con l’intento di sensibilizzare l’ascoltatore attraverso una narrazione fiabesca, ma concreta, sui temi complessi che riguardano le città che abitiamo: consumo di suolo, traffico o, come nel caso di “Nox e il Custode dell’Oro Nero”, sull’inquinamento. Mihaela Prodan, attivista albese ideatrice del progetto, ha creato la figura degli Ecoguardiani come attori protagonisti delle sue storie, aiutanti che ben si prestano a prendere vita durante la lettura, attraverso l’interpretazione scenica.



I pilastri portanti attorno ai quali si sviluppa l’iniziativa sono i temi della trasparenza, della lotta alla crisi climatica, delle devastanti ricadute sociali, ambientali ed economiche legate all’industria fossile.

Ingresso libero.