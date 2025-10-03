"Il Tempo della Nocciola": 25 anni di Confraternita della Nocciola Tonda Gentile raccontati attraverso gli scatti di Enzo Massa

La Confraternita della Nocciola Tonda Gentile propone, per i 25 anni di attività, il libro fotografico "Il Tempo della Nocciola" con le immagini di Enzo Massa edito da L’Artistica Editrice di Savigliano.

La raccolta delle immagini è il frutto di alcuni anni di ricerca da parte dell’autore e descrive le atmosfere tutte speciali dei paesaggi collinari delle Langhe dove il noccioleto appare come il soggetto privilegiato catturato dagli scatti fotografici e, al tempo stesso, rappresenta l’itinerario sentimentale, il filo conduttore ed il luogo capace di sollecitare emozioni, di evocare memorie e di raccontare storie di uomini che vivendo delle proprie fatiche, nel rapporto quotidiano con la terra, sanno amare la vita e coglierne i suoi significati più profondi.

Il racconto fotografico inizia dal vivaio sino ad arrivare al prodotto finito, la torta di nocciole e le creme. La presentazione del libro sarà supportata da una multivisione ( https://vimeo.com/1107314951 )

Il progetto "Il Tempo della Nocciola" consiste in una Mostra fotografica, una multivisione e un libro fotografico. La prima presentazione è stata fatta in occasione della 71° Fiera Nazionale della Nocciola a Cortemilia nel mese di agosto con la mostra che è stata allestita in piazza Molinari rinominata per l’occasione “Piazzetta Tonda Gentile” ed è stata esposta per due mesi. Per chi non è riuscito a partecipare alla prima presentazione del libro verrà replicata ad Alba il 18 ottobre 2025 alle ore 17 presso l’Auditorium della Fondazione Ferrero - Strada di Mezzo, 44 – Alba (CN)