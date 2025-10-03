Piozzo, tutto pronto per la Fiera Regionale della Zucca

Cosa vi viene in mente se diciamo autunno? E se diciamo ottobre? Le cose sono due: castagne e zucche. Delle prime vi parleremo poi, ma delle seconde vi parliamo adesso. Perché è adesso che Piozzo si mette in tiro per la Fiera Regionale della Zucca.

Il paese, noto per la sua birra, si tinge ancora una volta di arancione dal 3 al 5 ottobre con oltre 600 varietà di zucca, selezionate e raccolte in una mostra tecnico-scientifica unica nel suo genere in Italia, allestita nel belvedere dell’Albarosa, curata da alcuni esperti e che potrà essere visitata gratuitamente.

Presente anche nel 2025 la “Zucca Piozzo”, prelibato prodotto culinario made in Piozzo, brevettato ormai nove anni fa, da utilizzarsi prevalentemente per la preparazione del risotto. Special guest l’artigiano del suono, Danilo Raimondo, costruttore di strumenti e oggetti sonori con le zucche secche.

Tutte le zucche sono coltivate a Piozzo (ma i semi provengono da ogni angolo del mondo), verranno esposte su carri agricoli e si potranno acquistare nelle centinaia di stand allestiti con prodotti derivati della zucca, sia alimentari che non. Non mancheranno le zucche giganti che nel 2016 avevano superato i 537 kg.

Torna anche quest’anno lo street food con truck e stand che proporranno piatti tradizionali regionali a tema zucca, da venerdì sera a domenica sera nella splendida cornice dell’Albarosa. Presenza immancabile visto il grande successo delle edizioni precedenti, il laboratorio del gusto con degustazione di zucche nel pomeriggio di sabato e domenica.

Come per le passate edizioni, ci sarà poi il concorso di fotografia, “Metti la foto in zucca” - anche con la sezione Instagram dove si potranno pubblicare le foto con hashtag #fieradellazucca .

Inoltre, quest’anno la manifestazione propone due nuove aree tematiche che arricchiscono l’esperienza dei visitatori. “Ra curt der cusse” è una piccola corte dedicata alla tradizione e ai prodotti locali, tra antiche varietà di zucca, artigianato e curiosità del territorio, mentre “Piazza Italia” porta in fiera le migliori eccellenze gastronomiche e artigianali italiane, per un viaggio tra i sapori e i colori di tutta la Penisola. Complessivamente saranno oltre 230 gli stand tra zucche, semi, prodotti derivati, specialità tipiche e artigianato locale, per un percorso di visita ricco, variegato e coinvolgente.

L’esperienza gastronomica sarà ulteriormente arricchita dall’area ristoro della Pro Loco di Piozzo, dove sarà possibile gustare il risotto alla zucca, i bomboloni alla zucca, i muffin alla zucca e i cioccolatini artigianali Guido Gobino alla zucca candita. Saranno buoni? Dovete farci un salto per il tasting.