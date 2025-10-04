Alba: una targa all’Unitre “Ute Alba Pompeia” per i 40 anni di attività

Venerdì 3 ottobre in sala Vittorio Riolfo ad Alba, il sindaco Alberto Gatto, con la vice sindaco e assessora alla Cultura Caterina Pasini, l’assessora all’Istruzione Donatella Croce e al consigliere comunale Emanuele Bolla, ha consegnato un riconoscimento, al presidente dell'Associazione Nazionale Unitre Piercarlo Rovera, per i 40 anni dell’Unitre “Ute Alba Pompeia”.

L’omaggio, una targa con su scritto: “L’Amministrazione comunale di Alba all’“Università delle Tre Età Alba Pompeia”, in occasione dei 40 anni (1985-2025) di attività, con riconoscenza per il costante impegno nella promozione della cultura, della crescita personale e sociale, del confronto tra generazioni e della promozione del benessere nella terza età”.

La consegna è avvenuta in occasione dell’apertura dell’anno accademico 2025/2026, durante il primo evento al tutto esaurito.

«Ci tenevo ad essere qui - ha detto il sindaco Alberto Gatto - per salutarvi e per rinnovare questo rapporto di amicizia e di collaborazione che c’è tradizionalmente tra l’Unitre e le amministrazioni comunali che si sono succedute nel corso degli anni. Come Amministrazione mettiamo a disposizione dei vostri incontri alcuni spazi comunali, come la rinnovata sala Riolfo ed il salone polifunzionale di Via General Govone. Vi faccio i complimenti per il ricco programma, interessante anche dal punto di vista culturale, con relatori di rilievo. Rivolgo un ringraziamento particolare al presidente Piercarlo Rovera che mette passione, anima e tempo nell’associazione, per permettere a ciascuno di voi la possibilità di frequentare dei corsi significativi. Grazie anche a tutti gli altri volontari che collaborano. Una sala così gremita è il frutto di questo importante impegno apprezzato da ciascuno di voi partecipanti. Buon anno accademico a tutti!».

In apertura dell’evento il presidente Rovera ha consegnato al sindaco un attestato con su scritto: “Con riconoscenza per la collaborazione, il sostegno e l’aiuto dimostrati in questi 40 anni di vita e di attività dell’Unitre di Alba viene riconosciuto a Alberto Gatto il titolo di amico dell’Unitre Ute Alba Pompeia”.

«Questo attestato simbolico – ha spiegato il presidente dell'Associazione Nazionale Unitre Piercarlo Rovera – è anche un ringraziamento a tutti i sindaci di Alba che hanno sostenuto l’Unitre Ute Alba Pompeia in questi 40 anni: Tomaso Zanoletti, Enzo Demaria, Giuseppe Rossetto, Carlo Bo, Maurizio Marello e l’attuale sindaco Alberto Gatto».