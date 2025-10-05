A Sommariva Bosco i bimbi dell’infanzia hanno festeggiato i nonni con le caldarroste

Dai 3 ai 99 anni e oltre: giovedì 2 ottobre scorso, bimbi e nonni si sono trovati alla scuola dell’infanzia di Sommariva del Bosco per una grande castagnata.

È stata un’occasione speciale per celebrare la “Festa dei nonni”, unendo presente e futuro negli sguardi e nei sorrisi di generazioni così diverse. Indispensabile la collaborazione del Gruppo Alpini che ha cucinato ottime caldarroste, molto apprezzate dai bambini.

"I nonni sono libri di storia viventi, ricchi di avventure e lezioni di vita – hanno spiegato le insegnanti -. In questa giornata abbiamo voluto sottolineare il valore del loro ruolo e della loro preziosa presenza nella vita dei loro nipotini». All’evento ha partecipato anche il sindaco Marco Pedussia, che ha portato il suo saluto e quello dell’Amministrazione comunale sommarivese".

La scuola dell’infanzia di Sommariva del Bosco è parte dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Arpino”. Anna Giordana è la Dirigente scolastica commenta: "Le nostre scuole sono il cuore di una comunità che cresce insieme, dove l’infanzia diventa il punto d’incontro tra la memoria del passato e la speranza per il futuro".