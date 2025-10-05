Dalle note alle schiacciate: Andrea Giraudo firma l'inno "Grandi Sogni Volley" per le giovani atlete della Cuneo Granda Volley Academy

Andrea Giraudo non è solo un cantautore cuneese con un'anima profondamente legata alla musica d'autore italiana e alle radici americane del jazz e del soul; è anche un artista instancabile che anima l'estate con i suoi concerti. Dopo un anno ricco di esibizioni su numerosi palchi, il momento clou è arrivato in Belgio a febbraio, dove, insieme al suo compagno di mille serate live, lo storico batterista Fabrizio Casciola, ha portato la loro musica oltre i confini nazionali.

Ma la sua ispirazione non si ferma alle sole note e alle platee. Giraudo ha deciso di mettere il suo talento al servizio delle giovani atlete della Cuneo Granda Volley Academy, realizzando per loro un inno speciale: "Grandi Sogni Volley". Il motivo è chiaro: offrire un supporto sonoro e motivazionale a quelle ragazze che rappresentano la linfa vitale del futuro della pallavolo femminile a Cuneo.

L'inno "Grandi Sogni Volley", disponibile su Spotify, è stato concepito con un taglio volutamente portabile e orecchiabile. L'intento del cantautore era creare un brano che non fosse solo un inno ufficiale, ma che, grazie alla sua melodia immediata, potesse essere adottato come un vero e proprio jingle da tutta la Cuneo Granda Volley.

La canzone è dedicata in modo speciale a quelle giovani promesse che si avvicinano al mondo della pallavolo, le cui aspirazioni e il cui impegno meritano una colonna sonora dedicata. L'obiettivo è duplice: essere motivante per alimentare la loro passione e, allo stesso tempo, far percepire a queste atlete la presenza di una macchina complessa e appassionata di tifoseria che le circonda.

È un bellissimo gesto d'attenzione quello di dedicare un inno a queste ragazzine: un modo per farle sentire parte integrante di una grande famiglia sportiva, sostenute da una musica speciale che canta i loro grandi sogni sul campo e fuori.