“Eclectica - Pathos”: a Cuneo la mostra collettiva di arte contemporanea

Il collettivo di artisti ECLECTICA propone a Cuneo con una nuova mostra dal titolo “PATHOS”, un’esposizione che riunisce sessantotto autori pronti a interpretare, ciascuno con il proprio linguaggio espressivo, le molte sfumature dell’emozione umana.

La mostra si terrà presso il Collegio dei Geometri di Cuneo, in via San Giovanni Bosco 7H, dal 10 al 26 ottobre. L’inaugurazione è prevista per venerdì 10 ottobre alle 7.

Durante il periodo espositivo, il pubblico potrà visitare la collettiva il sabato dalle 16 alle 19, e la domenica sia al mattino (10–12.30) sia al pomeriggio (15.30–19).

Curata da Cornelio Cerato, la rassegna rappresenta un mosaico di esperienze, stili e sensibilità che danno vita a un dialogo corale sul tema del pathos — inteso come motore dell’arte e specchio dell’animo umano.