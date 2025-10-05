Grande partecipazione al concorso “Crea il miglior centro tavola autunnale” a Garessio

Successo di pubblico e partecipazione per il concorso “Crea il miglior centro tavola autunnale”, organizzato in occasione della giornata di festa in piazza Balilla, al Poggiolo.

"Un sentito ringraziamento - commenta l'assessore Michele Odda - ai commercianti che hanno offerto i premi, al Comune di Garessio e a tutte le associazioni che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. L’iniziativa si inserisce nel programma della Fiera Regionale della Castagna Garessina, che sta riportando la festa ai fasti di un tempo, quando era tra le castagnate più sentite del paese".

A nome dell’amministrazione, l’assessore Odda ringrazia tutti i volontari per l’impegno e ha invitato cittadini e visitatori a non perdere i prossimi appuntamenti della Fiera.

Classifica del concorso

Categoria Privati

Violeta Matija

Ilenia Dalmasso

Paolo Fazio

Categoria Gruppi

Classi 1ª e 3ª della Scuola Primaria

Opera Pia Garelli

Scuola dell’Infanzia Campioni Polti