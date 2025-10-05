Pianfei potenzia i servizi extrascolastici: pre-ingresso, doposcuola e mensa a costi contenuti per le famiglie

Con l’avvio dell’anno scolastico 2025/26, il Comune di Pianfei ha attivato un pacchetto di servizi extra scolastici pensati per andare incontro alle esigenze delle famiglie, offrendo soluzioni flessibili e a prezzi accessibili.

Pre-ingresso

Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado è disponibile il servizio di pre-ingresso dalle 7.15 alle 8, al costo di 30 euro all’anno.

Pedibus

Attività di accompagnamento a piedi, degli alunni della scuola primaria, fino alla scuola su un percorso individuato in andata e ritorno, con apposite fermate.

I bambini vengono accompagnati lungo il percorso da volontari designati.

La finalità è garantire ai bambini il modo più sano, sicuro, divertente ed ecologico per andare a scuola.

Doposcuola con mensa

Gli stessi studenti potranno anche usufruire del doposcuola con orario 14-18 nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Il pacchetto, comprensivo di mensa e assistenza alla mensa, con pasti preparati da una cuoca, è proposto al costo di 200 euro al mese. Il pasto viene servito presso la scuola dell’infanzia Gandolfi (via Roma, 48): gli studenti iscritti al doposcuola possono consumare lì il pranzo, per poi rientrare alle attività pomeridiane sempre accompagnati.

Servizio mensa extra

La mensa è accessibile anche a chi non usufruisce degli altri servizi extrascolastici:

4 giorni a settimana : 110 euro al mese

: 110 euro al mese 2 giorni a settimana: 65 euro al mese

Tutti i servizi sono attivabili in qualsiasi momento dell’anno scolastico, garantendo la massima flessibilità alle famiglie.

“Questi servizi sono il frutto di un impegno corale della comunità di Pianfei – sottolinea il sindaco Marco Turco –. Oltre al lavoro dell’Amministrazione comunale, desidero ringraziare i circa trenta volontari, in gran parte nonni e pensionati, che hanno deciso di mettersi a disposizione della nostra comunità per rendere possibile questa iniziativa. Senza la loro collaborazione, non avremmo potuto attivare un’offerta così preziosa e sostenibile per i nostri ragazzi e le loro famiglie”.

Informazioni e iscrizioni

I genitori interessati ai servizi possono rivolgersi direttamente in Comune, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13, contattando la referente del servizio Elena Lingua al numero 0174/585128. Per maggiori informazioni sui servizi proposti è possibile contattare il vice sindaco Mario Rocca scrivendo una mail a mario61rocca@alice.it