Festa d’Autunno a Pagno: tre giorni tra sapori, tradizioni e musica

Dal 10 al 12 ottobre Pagno si prepara a vivere la “Festa d’Autunno”, appuntamento ormai tradizionale che unisce la comunità e valorizza le eccellenze locali.

La manifestazione, giunta alla 21ª edizione della “Mostra ortofrutticola della Valle Bronda”, è patrocinata dal Comune e coordinata dall’associazione Ala Veja, in collaborazione con gli Amici del Borgo San Rocco, gli Alpini, l’Aib e la Pro Loco.

Il sindaco di Pagno, Nico Giusiano, sottolinea: “Grazie all’impegno appassionato di numerosi volontari del Comune, dell’associazione Ala Veja, della Pro Loco e della squadra antincendi boschivi (Aib), questo evento si sta trasformando in un vero e proprio fiore all’occhiello della Valle Bronda. Una festa radicata nella tradizione, ma che si rinnova di anno in anno, coinvolgendo tanti volontari del nostro paese che lavorano con entusiasmo. Abbiamo iniziato a organizzare tutto già da giugno. Desidero ringraziare tutti gli amministratori e i volontari che, da mesi, si stanno impegnando con grande dedizione”.

Quest’anno la festa presenta alcune novità: sarà allestito un capannone riscaldato, aumentati i posti per la cena e in programma uno spettacolo teatrale, organizzato e acquistato dal Comune, accanto a Piazza Mercato.

La manifestazione prenderà il via venerdì 10 ottobre alle 21 con la compagnia teatrale D’la Vila di Verzuolo, che porterà in scena la commedia brillante in piemontese “Che bel sogn… n’ura ed piasì pruibì”.

Sabato 11 ottobre, alle 18, sarà inaugurata la mostra ortofrutticola presso il salone polivalente La Crusà alla presenza delle autorità, seguita da un rinfresco. Alle 20 sarà la volta della Cena Autunnale, con tre antipasti, primo, secondo con contorno, dolce e caffè a 25 euro (menu bambini 10 euro), a cura della Gastronomia Petali di Margherita di Sanfront. Le prenotazioni sono obbligatorie entro mercoledì 8 ottobre ai numeri: Luisa 342-5168570, Carla 347-2756120, Sergio 327-0208662.

Domenica 12 ottobre sarà la giornata clou dei festeggiamenti. Dalle 10 si aprirà la 21ª Mostra della Valle Bronda, con protagonisti i produttori del Consorzio Mela della Valle Bronda e dei vini delle Colline Saluzzesi, i marchi Ramassin Monviso e Frutta del Monviso. Quest’ultimo, in collaborazione con il neonato Distretto della Frutta e la Fondazione Agrion, organizzerà in tarda mattinata un convegno tematico con esperti del settore, occasione annuale per fare il punto sull’andamento dei mercati e sulle prospettive dei prodotti tipici della valle, in particolare quelli autunnali.

Fin dal mattino sarà aperto anche il Mercatino dei prodotti locali e creativi in piazza, con stand di hobbisti e commercianti del territorio che proporranno tipicità locali e artigianato. Sarà inoltre possibile visitare l’antica abbazia di San Colombano con guida e ammirare la collezione privata di Vespe di Dario Ghiglia.

Dalle 14 e fino al tardo pomeriggio saranno protagonisti bambini e famiglie con truccabimbi, giochi, laboratori e mercatino dell’usato. Partirà anche una passeggiata naturalistica accompagnata dalla guida Malvina Mensio. Il pomeriggio sarà animato da musica occitana con il gruppo Encà Sonar e dalle danze tradizionali dei Balerin del Bal Veij di Sanfront.

Fumanti caldarroste e frittelle di mele saranno servite dai volontari sotto il coordinamento dell’associazione Ala Veja. Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo il servizio bar e un’area street food a cura de Il Picciotti di Davide Rera. Ristoranti convenzionati: Osteria del Borgo, Ristorante Sarvanot, Ristorante Valle Bronda, Trattoria Da Milva, Pizzeria La Bufalona.

La Festa d’Autunno di Pagno si conferma così un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire sapori, tradizioni e cultura della Valle Bronda, unendo divertimento e momenti di approfondimento per grandi e piccini.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLA FESTA D’AUTUNNO DI PAGNO

Venerdì 10 ottobre

21 — Commedia in piemontese

Compagnia teatrale D'la Vila di Verzulo

Spettacolo: “Che bel sogn... n'ura ed piasi pruibì”

Sabato 11 ottobre

18 — Inaugurazione della mostra presso il Salone Polivalente

Mostra: “La Crusà”

Interverranno le autorità. Seguirà rinfresco

20 — Cena autunnale (prenotazione obbligatoria entro mercoledì 8 ottobre)

Menu: 3 antipasti, primo, secondo con contorno, dolce e caffè (bevande incluse)

Prezzi: Adulti 25 euro — Bambini fino a 10 anni 10 euro

A cura di Gastronomia Petali di Margherita (Sanfront)

Per prenotazioni: 342.5168570 (Luisa), 347.2756120 (Carla), 327.0208662 (Sergio)

Domenica 12 ottobre

Dalle 10

Apertura della 21ª Mostra della Valle Bronda

Convegno a cura di Frutta del Monviso – Distretto della Frutta e Agrion

Mercatino dei prodotti locali e creativi in piazza

Visite guidate: Antica Abbazia S. Colombano e collezione privata di vespe di Dario Ghiglia

Dalle 14 fino a tardo pomeriggio

Trucca-bimbi, giochi e laboratori; mercatino dell’usato per bambini

Passeggiata naturalistica accompagnata dalla guida Mensio Malvina

Musica dal vivo: gruppo occitano Enca Sonar e I Ballerin del Bal Veij di Sanfront

Street food

Street food con Il Picciotto di Rera Davide

Prenotazioni presso:

Osteria del Borgo — 340.5212883

Ristorante Sarvanot — 0175.295115

Ristorante Valle Bronda — 0175.276955

Bar Trattoria Da Milva di Andrea — 349.1283567

Pizzeria La Bufalona — 0175.233140

Durante tutta la manifestazione

Servizio bar, caldarroste, frittelle di mele.