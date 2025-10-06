Grande successo per "Open Lab" di Giovani di Turno a Rifreddo

Nel pomeriggio di domenica 28 settembre si è svolto il primo evento “Open Lab” dell’associazione Giovani di Turno ETS con sede a Rifreddo. Una giornata di presentazione delle prossime attività dell’associazione, di ascolto della comunità e di momenti laboratoriali e ludici.

“Questa giornata per la nostra associazione ha un doppio significato: la chiusura di un anno per noi molto importante, di grande impegno, dedizione e fiducia. Abbiamo avuto la fortuna di partecipare a diversi percorsi che ci hanno permesso di focalizzare al meglio il ruolo che vogliamo avere sul territorio e quali sono le direzioni sulle quali vogliamo concentrarci per costruire qualcosa di duraturo insieme alla comunità. Allo stesso tempo, però, un inizio ed un rilancio delle attività che porteremo nei prossimi due anni: per questo abbiamo scelto di coinvolgere attivamente chi il territorio lo vive, per raccogliere idee, bisogni e speranze alle quali poter dare concretezza nei mesi di lavoro che ci aspettano”. Queste le parole dei membri dell’associazione che, grazie anche al grande supporto di amici e volontari, hanno dato vita a questa giornata di condivisione.

La giornata si è aperta con un dialogo tra associazione e comunità seguito da un rinfresco con prodotti delle attività locali, tra le quali spiccano il supporto dell’azienda Acqua Eva e della nuova pasticceria paesanese Magna Bignola.

A seguire un laboratorio artistico per i più piccoli proposta da MagicBus “arte in movimento” e i giochi in scatola dell’associazione Dimensione Arcana di Moretta. Parallelamente, i membri dell’associazione Giovani di Turno ETS hanno coinvolto i partecipanti con corner interattivi, momenti di dialogo informale ed interviste per raccogliere i bisogni e le necessità del territorio.

“Un enorme grazie a tutti i presenti e a tutti i partecipanti che ci hanno seguito, con fiducia e affetto, nelle attività di questo primo anno. Sentire che quello che stiamo facendo incontra così tanto calore umano da parte della comunità ci commuove, ci motiva e ci dà conferma dell’importanza di quello che stiamo costruendo. Grazie infinite all’amministrazione di Rifreddo e al sindaco Elia Giordanino, per la fiducia che ci sta dimostrando e la loro partecipazione costante ai progetti ed alle attività del territorio. Senza il loro aiuto, gran parte di ciò che sta accadendo non sarebbe possibile”.

Per chi volesse scoprire i prossimi appuntamenti, è possibile seguire le pagine social dell’Associazione Giovani di Turno ETS: vengono costantemente aggiornate la programmazione delle iniziative e le occasioni per partecipare, incontrarsi e sentirsi parte di una comunità che cresce insieme.